الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان

13/04/2021 - 13:03
مجتمع
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إعادة برمجة مواقيت سير القطارات، بداية من اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بمناسبة شهر رمضان الكريم.
و يمكنكم الإطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله بالضغط على الرابط التالي:
الجزائر العاصمة – الثنية :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-est
الجزائر العاصمة – العفرون :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-ouest
الجزائر العاصمة – زرالدة :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-zeralda
الجزائر العاصمة - تيزي وزو - وادي عيسي:
https://www.sntf.dz/index.php/tizi-ouzou
الخطوط الكبرى والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) :