الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إعادة برمجة مواقيت سير القطارات، بداية من اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بمناسبة شهر رمضان الكريم.

و يمكنكم الإطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله بالضغط على الرابط التالي:

الجزائر العاصمة – الثنية :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-est

الجزائر العاصمة – العفرون :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-ouest

الجزائر العاصمة – زرالدة :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-zeralda

الجزائر العاصمة - تيزي وزو - وادي عيسي:

https://www.sntf.dz/index.php/tizi-ouzou

الخطوط الكبرى والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) :

https://www.sntf.dz/index.php/grandes-lignes-et-regionaux