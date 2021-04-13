الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان

13/04/2021 - 13:03

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إعادة برمجة مواقيت سير القطارات، بداية من اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بمناسبة شهر رمضان الكريم.

و يمكنكم الإطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله بالضغط على الرابط التالي:

⬅️الجزائر العاصمة – الثنية :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-est

⬅️الجزائر العاصمة – العفرون :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-ouest

⬅️الجزائر العاصمة – زرالدة :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-zeralda

⬅️الجزائر العاصمة - تيزي وزو - وادي عيسي:

https://www.sntf.dz/index.php/tizi-ouzou

⬅️الخطوط الكبرى والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) :

https://www.sntf.dz/index.php/grandes-lignes-et-regionaux

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