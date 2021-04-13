دوري الأبطال وكأس الكاف : اجراء قرعة ربع النهائي يوم 30 أبريل

تقام عملية سحب القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكنفدرالية يوم الجمعة 30 أبريل بالقاهرة، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وتأهل ناديان جزائريان للدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا. ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد و مولودية الجزائر عقب الجولة السادسة و الأخيرة لمرحلة المجموعات التي جرت يومي الجمعة و السبت.
في المقابل، سيتم التعرف على الأندية المتأهلة في منافسة كأس الكنفدرالية عقب الجولة السادسة المبرمجة يوم 28 أبريل.
و لا يزال الناديان الجزائريان، وفاق سطيف و شبيبة القبائل في السباق نحو تأهل محتمل للدور ربع النهائي من كاس الكنفدرالية.
رابطة الأبطال: الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي:
- نادي سيمبا (تانزانيا) - الدور نصف النهائي (1974)
- الأهلي المصري - حامل اللقب - بطل افريقيا 9 مرات
- ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - بطل عام 2016
- شباب بلوزداد (الجزائر) - أول تأهل للدور ربع النهائي
- الوداد البيضاوي (المغرب)- بطل افريقيا مرتين
كايزر شيف (جنوب إفريقيا) - أول تأهل للدور ربع النهائي
الترجي الرياضي (تونس) - بطل افريقيا 4 مرات
مولودية الجزائر (الجزائر) - بطل إفريقيا عام 1976 .