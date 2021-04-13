كورونا: 154 إصابة جديدة و109 حالة شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 109 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه الثلاثاء بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

﻿وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.799 حالة من بينها 154 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.813 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.137 حالة.

وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه خلال ال24 ساعة الماضية، 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".