الإتحادية الجزائرية لكرة القدم: الجمعية العامة يوم 15 أفريل على الساعة العاشرة ليلا

تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جمعيتها العامة الانتخابية لانتخاب الرئيس الجديد و أعضاء المكتب الفدرالي الجديد للعهدة (2021-2024) يوم الخميس 15 أفريل (سا 00ر22) بفندق الشيراطون/ نادي الصنوبر/ الجزائر حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الهيئة الكروية.

و قد تم إيداع قائمة واحدة حظيت بالقبول لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من طرف المترشح شرف الدين عمارة.

ومن المقرر أن يخلف الرئيس الحالي لشباب بلوزداد (56 سنة), الرئيس المنتهية عهدته، خير الدين زطشي الذي قرر عدم الترشح لعهدة ثانية.

وتنطلق أشغال الجمعية العامة الانتخابية للفاف بتعيين الأعضاء المكلفين بمراقبة محضر مكتب الجلسة، متبوعة بكلمة رئيس اللجنة الانتخابية وانتخاب مكتب الاقتراع.

ويقوم بعدها المترشح الوحيد لرئاسة الفاف, شرف الدين عمارة, بتقديم برنامجه المتعلق بالتطوير قبل الشروع في عملية التصويت.

بعد انتهاء هذه العملية، يقوم أعضاء مكتب التصويت بفرز الأصوات و الإعلان عن النتائج.

القائمة الكاملة:

- لمنصب رئيس الفاف: شرف الدين عمارة (رئيس شباب بلوزداد)

- لمنصب أعضاء المكتب الفيدرالي: مولدي عيساوي - عمار بهلول - يسين بن حمزة - رشيد قاسمي - محمد غوطي - بشير منصوري - محمد معوش - حكيم مدان - رشيد اوكالي - العربي أومعمر - جيلالي طويل و الآنسة نسيبة الأغواطي.

- لمنصب الأعضاء المستخلفين للمكتب الفيدرالي: محمد دواس - أحمد خرشي - بغداد مباركي - سايمان يماني و السيدة فضيلة شاشوة.