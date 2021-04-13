مالية: تنصيب اللجنة الوزارية المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية

اشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالتوجيه والإشراف على النظام المدمج لتسيير الميزانية (SIGB) ، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة أن مراسم التنصيب جرت أمس الاثنين بحضور الأمين العام للوزارة بصفته نائبا لرئيس اللجنة وكذلك أعضاء اللجنة المكونة أساسا من مسؤولين سامين بالوزارة.

وأشاد السيد بن عبد الرحمن في كلمته الافتتاحية بالجهود المبذولة وبالمبادرات التي اتخذتها الهياكل المشاركة في هذه العملية، من أجل تنفيذ هذا الحل الذي يمثل، حسب قوله ، "ضمانا لنجاح إصلاح الميزانية".

وأشار في هذا الإطار إلى أن هذا الإصلاح سوف يرتكز على التسيير عن طريق الأداء والعصرنة و رقمنة أدوات الميزانية والشفافية.

و قام الشركاء في هذا المشروع بتقديم عرض بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لمشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية.

و أوضح البيان ان هذا الحل هو دعامة معلوماتية مقررة لدعم جهاز الإصلاح بأكمله وسيتكون من حزمة برامج لتسيير الميزانية وحزمة برامج لتسيير الخزينة، وسيتكفل بجميع الأحداث المرتبطة بمسار تنفيذ الإنفاق العمومي.

و اللجنة التوجيهية مسؤولة، من جهتها، عن الإشراف على تنفيذ نظام إدارة الميزانية المتكامل وفقذا لأحكام القانون العضوي لقوانين المالية.

تتمثل مهامها الرئيسية في تحديد الأهداف والجدول الزمني ذي الصلة، ومراقبة تقدم المشروع عن كثب واتخاذ قرار بشأن بداية انطلاقه، كما أشار ذات المصدر.