مسابقات الالتحاق بالدكتوراه: بن زيان يؤكد تعذر إضافة مناصب بيداغوجية

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, تعذر الاستجابة لطلب الرفع من عدد المناصب البيداغوجية, الذي رفعه بعض المترشحين في مسابقات الالتحاق بطور الدكتوراه.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك", أشار السيد بن زيان إلى تلقي الوزارة لطلبات من بعض المترشحين في مسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه لإضافة مناصب بيداغوجية, موضحا بأن تحديد عدد هذه المناصب يتم من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه, حسب قدرات التأطير و الإشراف.

كما يتم تحديد العدد وفقا لطاقات الاستقبال على مستوى مخابر البحث و تبعا للوسائل و التجهيزات المتوفرة, يضيف الوزير.

ولفت بن زيان أيضا إلى أن تنظيم هذه المسابقات "يخضع لإجراءات تنظيمية صارمة" تتضمن رأي المجالس العلمية و لجان التكوين في الدكتوراه في المؤسسات الجامعية المؤهلة و رؤساء المؤسسات الجامعية و خبراء الندوات الجهوية وكذا اللجنة الوطنية للتأهيل.

وتبعا لهذه المعايير و الإجراءات, يتم إصدار قرار وزاري بعنوان كل سنة جامعية, يحدد قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين في هذا الطور و كذا عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص.