الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية: جمال تعزيبت المترشح الوحيد للرئاسة

تسلمت لجنة الترشيحات للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية , قائمة مترشح وحيد للرئاسة تخص الرئيس المنتهية عهدته , جمال تعزيبت, تحسبا للجمعية العامة الانتخابية التي اعيد برمجتها هذا الخميس بالجزائر العاصمة, حسبما افادت به الهيئة الفيدرالية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وتضم قائمة جمال تعزيبت 18 ملفا ( رئيس, 10 اعضاء و 7 مستخلفين, تم قبول اثنين منهما بتحفظ والغاء واحد " ليس لديه الصفة".)

وكانت انتخابات الرئيس قد برمجت الخميس الماضي , قبل ان تقرر وزارة الشباب والرياضة تأجيلها .

قائمة المترشحين في المكتب الفيدرالي:

محمد كتار, طريق بن حمد , العربي بلموقدم , شمس الدين عزوز, عز الدين عثماني , ناظور مزال , سيد علي قشاوي, محمد شمنيغي, محمد بن سعادة ومصطفى غلوني.

قائمة المترشحين الاضافيين:

نصرالدين موسلي, رزاق عسوسود, عمار عبيد, محمد بن شاشوة , جمال رمضا ( مقبول بتحفظ ) وعادل عموري ( مقبول بتحفظ ).