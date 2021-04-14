الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية: جمال تعزيبت المترشح الوحيد للرئاسة

14/04/2021 - 14:29

تسلمت لجنة الترشيحات للاتحادية الجزائرية  للفنون القتالية , قائمة مترشح وحيد للرئاسة تخص الرئيس المنتهية عهدته , جمال  تعزيبت, تحسبا للجمعية العامة الانتخابية التي اعيد برمجتها هذا الخميس  بالجزائر العاصمة, حسبما افادت به الهيئة الفيدرالية  في صفحتها الرسمية على  الفايسبوك.

وتضم قائمة جمال تعزيبت 18 ملفا ( رئيس, 10 اعضاء و 7 مستخلفين, تم قبول  اثنين منهما بتحفظ والغاء واحد " ليس لديه الصفة".)

وكانت انتخابات الرئيس قد برمجت الخميس الماضي , قبل ان تقرر وزارة  الشباب والرياضة تأجيلها .

قائمة المترشحين في المكتب الفيدرالي:

  محمد كتار, طريق بن حمد , العربي  بلموقدم , شمس الدين عزوز, عز الدين عثماني , ناظور مزال , سيد علي قشاوي,   محمد شمنيغي, محمد بن سعادة ومصطفى غلوني.

قائمة المترشحين الاضافيين: 

نصرالدين موسلي, رزاق عسوسود,  عمار عبيد,   محمد بن شاشوة , جمال رمضا ( مقبول بتحفظ ) وعادل عموري ( مقبول بتحفظ ). 

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رياضة, الفنون القتالية