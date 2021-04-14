أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط هذا الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع إلى جانب مؤشرات بشأن تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة.

وبلغ مزيج برنت 64,65 دولارا للبرميل منتصف النهار فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1,6 بالمائة إلى 61,19 دولار للبرميل.

وقد أعلنت الثلاثاء مصلحة الجمارك الصينية ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني بنحو ست مرات أو691 بالمائة على أساس سنوي, في الربع الأول من عام 2021, وسط تحسن وتيرة التجارة الخارجية للبلاد.

وسجل فائض الميزان التجاري الصيني 759,3 مليار يوان (110,5 مليارات دولار) في الربع الأول من 2021, صعودا من 96 مليار يوان (13,9 مليار دولار) على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته يلقى سعر النفط دعما من التفاؤل المستمر حيال التعافي الأميركي وكون العالم على مشارف الخروج من أزمة "كوفيد-19".

وأشارت ايضا بعض التقارير إلى أن بيانات معهد البترول الأميركي تظهر أن مخزونات الخام هبطت 3,6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أفريل الحالي مقارنة بتوقعات محللين لتراجع 2,9 مليون برميل.

وفي نفس السياق, اعتبرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أن توزيع اللقاحات يحسن افاق الطلب العالمي على الخام, لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة للنفط يظهر أن "التعافي قد يكون هشا".

ومن جهتها, رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2021, بمقدار 100 ألف برميل يوميا, مقارنة مع توقعات الشهر الماضي, بدعم امال السيطرة على جائحة كورونا.

وتوقعت المنظمة, في تقريرها الشهري, الذي نشر امس الثلاثاء, أن الطلب العالمي على النفط ستبلغ 5,95 ملايين برميل يوميا عام 2021, ليستقر إجمالي الطلب اليومي على النفط 96,45 مليون برميل.