منصة رقمية لتسويق اللحوم والمنتجات الفلاحية عبر أزيد من 500 نقطة بيع

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الأربعاء منصة رقمية لبيع المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتج إلى المستهلكين، بما يضمن لهم منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية عبر أزيد من 500 نقطة بيع.

ويحتوي الموقع المسمى "Elfirma.dz"، (الفيرما.dz) على معلومات حول 300 نقطة بيع عمومية تابعة للوزارة و 200 نقطة خاصة ومستثمرة فلاحية متوفرة عبر العديد من ولايات الوطن، حسبما أوضح المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم محمد خروبي بمناسبة تدشين هذا الموقع الالكتروني.

وأشار خروبي إلى أن" هذا الموقع سيبسط عملية البحث عن مختلف نقاط البيع التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمقدرة بأكثر من 300 نقطة بيع تابعة لدواوين" مضيف أيضا أن "هناك 200 نقطة بيع على مستوى المستثمرات الفلاحية يشرف عليها الفلاحون وسيقومون ببيع مختلف منتجاتهم الفلاحية لمستثمراتهم مباشرة للمواطن بأسعار معقولة".

من جانبه أشار مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة، أحمد بدني إلى أن "هذه البوابة الإلكترونية ستسمح للمواطنين بتحديد المنتجين ونقاط البيع الأقرب إلى منازلهم على مستوى كل ولايات الوطن" كما كشف أنه "تم وضع أيضا تطبيق معلوماتي يسمح لهم بمتابعة الأسعار بصفة يومية على مستوى جميع نقاط البيع وعلى مستوى كل الأسواق".

وتهدف هذه الخطوة إلى تموين السوق بمختلف المنتجات خلال الشهر الفضيل، بأسعار اقتصادية من جهة، والقضاء على أشكال المضاربة والاحتكار من جهة أخرى.