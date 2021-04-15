تعيين رؤساء أمن الولايات الجديدة

عيّن المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ، هذا الأربعاء، رؤساء أمن الولايات العشر الجديدة التي تمت ترقيتها مؤخرًا من عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات.

استنادًا إلى بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تمّ تعيين المسؤولين الجدد من بين "الإطارات الشابة والكفؤة بالأمن الوطني والذين سبق لهم أن تقلدوا عدة مناصب مسؤولية، على غرار نواب رؤساء أمن الولايات الشمالية، خلال مسارهم المهني".

ويتعلق الأمر بكل من: أمن ولاية تيميمون، أمن ولاية برج باجي مختار، أمن ولاية بني عباس، أمن ولاية أولاد جلال، أمن ولاية عين صالح، أمن ولاية عين قزام، أمن ولاية تقرت، أمن ولاية جانت، أمن ولاية المغير وأمن ولاية المنيعة.