ندوة حول قضية الصحراء الغربية وموقف إدارة بايدن لتغيير خطوة سلفه ترامب

14/04/2021 - 22:18

أكد المبعوث الأممي السابق للصحراء الغربية كريستوفر روس خلال ندوة حول الصحراء الغربية، بأن المفاوضات بين طرفين النزاع لن تفيد أبدًا لان جبهة البوليساريو والمغرب متمسكان بموقفيهما  والرباط تراجعت عن الاستفتاء لانها تعرف ان الشعب الصحراوي سيختار الإستقلال  والدولة الصحراوية تملك كل المقومات للنجاح كبلد مستقل في حدثٍ شهد مشاركة جون بولتون و كريستوفر روس.

وبدوره اشار مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا جون بولتون إلى ان اي حل يجب ان يعطي لشعب الصحراء الغربية  حقه في تقرير المصير ، مؤكدا أن اعلان ترامب  كان خطأً عبثيا يضر بسياسة الولايات المتحدة الاميركية ، وحول بعثة تنظيم الاستفتاء خلص بولتون إلى أنه يجب وقف دعم المينورسو لأنها بدون فائدة و لم تنفذ مأموريتها .  

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العالم, افريقيا

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