مستغانم: برمجة 22 سهرة فنية وعرض مسرحي لليالي رمضان

برمجت بولاية مستغانم 22 سهرة فنية وعرض مسرحي في إطار برنامج إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل (من 15 أفريل إلى 8 ماي)، حسبما أعلنته اليوم الأربعاء المديرية الولائية للثقافة والفنون.

وسيتم -وفقا لذات المصدر- تنظيم هذه السهرات الفنية والعروض المسرحية بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" والمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" ونادي الفنانين التابع لذات الهيئة الثقافية.

ومن المنتظر أن تشهد قاعة "ريما" بدار الثقافة العديد من سهرات الطرب الشعبي والأندلسي والسماع الصوفي مع فنانين محليين على غرار الشيخ معمر بلحسن وبن عطية نور الدين وفيصل بن كريزي وكاكي بن جلول وحميدة بلهندة وصابرينة بوجلة وغيرهم.

كما ستنشط هذه الليالي جمعيات "وشاح الأندلس" و"الفن والنشاط" و"ابن باجة" و"نسيم العلى" للتراث العيساوي وفرقة الأمل التابعة للزاوية العلوية، فضلا عن الفكاهي أحمد فارب، حسب المصدر ذاته.

وبالموازاة مع هذه السهرات، ستقام العروض المسرحية بالمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" ومن بينها عرض "خاطيني" الحائز على الجائزة الكبرى للمهرجان

الوطني للمسرح المحترف في طبعته الأخيرة ومسرحية "بكالوريا" (إنتاج 2018) ومسرحية "أجنحة الدم" (إنتاج 2021) وعرض "ما تفاهموش".

وسيكون جمهور المسرح على موعد مع سهرتين فنيتين مع الطرب الشعبي (المطرب رشيد قطافة) والأناشيد الدينية مع فرقة "نور المصطفى"، فضلا عن تنظيم 9 تظاهرات ثقافية أخرى على مستوى "نادي الفنانين" الذي تم افتتاحه مؤخرا، ستتضمن وصلات موسيقية وجلسات شعرية وعروض مسرحية وسينمائية.

وسيتم خلال هذا الشهر الفضيل تنظيم فعاليات تظاهرة "أشبال الموسيقى الأندلسية" في الفترة الممتدة بين 30 أفريل الجاري و2 ماي المقبل والمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد في الفترة ما بين 4 و8 ماي المقبل، كما أشار إليه ذات المصدر.