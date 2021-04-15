بداني للإذاعة: سطرنا برنامجا لرقمنة القطاع الفلاحي خلال الخماسي الجاري

قال مدير الأنظمة والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحمد بداني ، إنه تم تسطير برنامجا مهما لرقمنة القطاع خلال الخماسي 2020/2024، مضيفا أن من بين الأهداف الرئيسة هي القضاء على البيروقراطية الإدارية.

ويتضمن البرنامج رقمنة تطبيقات المعلومات المهنية و عصرنة أدوات الإنتاج حسبما أوضحه بداني لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، يوم الخميس.

في هذا الصدد أكد أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية تتضمن 43 إجراء إداريا يمكن لأي فلاح أو مستثمر استغلالها للحصول لى الرخص أو الإعتمادات أو غيرها دون عناء التنقل إلى الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.

كما أطلق الديوان الوطني لتنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية موقعا يسهل مهمة أي مستثمر في إيداع ملفه إلكترونيا، مضيفا أن شباك وحيد يتعامل بشفافية مع ملفات المستثمرين.

كما تم إطلاق منصة توضح نقاط البيع للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك (firma.dz )، مشيرا إلى أنها تتضمن معلومات وافية عن 500 نقطة بيع يمكن لأي مواطن الإطلاع عليها لمعرفة أنواع المنتج الفلاحي.

من جهة أخرى كشف المتحدث عن الشروع، نهاية مارس الماضي، في عملية الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية التي تهدف –حسبه- إلى وضع قاعدة بيانات حول المستثمرات الفلاحية ، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يستعين العون المكلف بالإحصاء باللوح الإلكتروني في الإحصاء.

يذكر أن القطاع الفلاحي يمثل 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما فاقت مدخلاته 25 مليار دولار سنة 2020 حسب تأكيد ذات المصدر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية