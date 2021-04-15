وزارة البريد تدعو العمال الى تغليب العقل ولغة الحوار

اعترفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوجود مشاكل كبيرة في القطاع ناتجة عن تراكمات خاصة بسبب كورونا، داعية في السياق ذاته عمال البريد المضربين الى ضرورة تغليب لغة الحوار ، ومؤكدة على لسان الوزير التكفل بالكثير من المطالب المشروعة لعمال القطاع.

وقال زير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية، إبراهيم بومزار، أنه اسدى تعليمات للادارة العامة للبريد للتكفل بانشغالات العمال والموظفين، مؤكدا ان مشاكل القطاع ناتجة عن تراكمات لم يتكفل بها بسبب وباء كورونا، داعيا الى تغليب العقل ولغة الحوار، ومؤكدا في السياق ذاته تكفل المديرية العامة بالكثير من الانشغالات.

فيما ابدى المواطنون تذمرهم من غياب الخدمات بالمكاتب البريدية، رغم ضمان الحد الادنى من الخدمة، وهو ما سبب طوابير كبيرة في كل المكاتب المضربة.

هذا ودخل اضراب عمال البريد يومه الثالث على التوالي .

﻿مؤسسة بريد الجزائر تدعو العمال المضربين إلى "الالتحاق الفوري" بمناصبهم

فيما دعت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، العمال المضربين إلى "الالتحاق الفوري" بمناصبهم، مشيرة الى أنها ستلجأ الى التطبيق "الصارم" للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية بما فيها "الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات في حالة عدم الاستجابة"، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "أمام تواصل الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض مكاتب البريد، الذي حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم و مستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي، تعلم مؤسسة بريد الجزائر أنه في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات، علما أنه يتم وبصفة مستمرة متابعة وتسجيل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد".

وذكرت المؤسسة في بيانها، أنه بناء على الأمر الاستعجالي من ساعة إلى ساعة الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أبريل 2021، يعتبر الإضراب الذي تم تسجيله على مستوى بعض مكاتب البريد منذ 12 أبريل 2021، إضرابا "غير شرعي"