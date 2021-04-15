الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة مركزة ضد مواقع الاحتلال المغربي

نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي، في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، بحسب البيان العسكري رقم 155 الصادر يوم الخميس عن وزارة الدفاع الصحراوي.

واوضح البيان انه "خلال يوم امس الاربعاء، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي جحور وتخندقات قوات الاحتلال في منطقة اشرك السدرة قطاع الكلتة".

اما نهار اليوم، يضيف البيان، فقد "قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي منطقة سبخة تنوشاد قطاع المحبس وتحطيم رادار القاعدة المستهدفة" وبالإضافة الى "قصف مركز استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس ومنطقة وركل قطاع حوزة ومنطقة انعيمة تواراشيت قطاع ام ادريكة، وقد تمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة جحور وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل، يضيف البيان.