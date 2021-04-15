بومزار: يجب "الإسراع" في التكفل بمطالب عمال بريد الجزائر

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه أصدر تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر من أجل "الإسراع" في التكفل بمطالب عمال هذه المؤسسة التي توقفت بعض مكاتبها عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي.

وصرح بومزار على هامش الحفل الذي خصص لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2021، بأننا

"أصدرنا تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر من أجل الإسراع في التكفل بمطالب العمال التي لا تعود لليوم، وان الأمر يتعلق بتراكم لعدة سنوات منها ما يعود إلى سنة 2003".

وقال إن موظفي بريد الجزائر "تلقوا وعودا كثيرة لكن بعضها لم يتحقق"، مذكرا في هذا الصدد بأن المديرية العامة لبريد الجزائر، قد استجابت بالفعل للمطالب الأولى.

وكان بيان للمديرية العامة لبريد الجزائر، قد أشار أمس الأربعاء، إلى "إنها أوفت بالتزامها الأول بدفع الدفعة الأولى من المنحة التشجيعية، مؤكدة أنها نصبت اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للندوة الوطنية الانتخابية لنقابة المؤسسة، من اجل التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية والتحضير لعقد الندوة.

كما دعا الوزير عمال البريد، الذين حرصوا ب"شجاعة" على استمرار الخدمة العمومية في خضم أزمة كوفيد-19، إلى "التحلي بالحكمة من خلال الالتحاق بمناصب عملهم، خاصة وأن هذه الفترة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم الذي يشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب البريد وخاصة الموظفين والمتقاعدين".

وأكد الوزير في ذات السياق "أن التكفل بمطالب الموظفين سيتم بهدوء مع الممثلين الشرعيين".

تجدر الإشارة إلى أن التوقف عن العمل الذي تم تسجيله في بعض مكاتب البريد منذ 12 أفريل الجاري قد اعتبر "غير شرعي" بموجب قرار استعجالي صادر عن محكمة الدار البيضاء في 13 أفريل الجاري.