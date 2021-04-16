نشرية خاصة:ترقب سقوط أمطار رعدية بعدة مناطق من الوطن

افادت نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية ان امطارا رعدية ستتساقط على عدة ولايات من الوطن يومي الخميس و الجمعة.

و تتمثل الولايات المعنية بالنشرية والموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي" في كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر حيث ستمتد فترة صلاحية هذه النشرية من اليوم الخميس على السادسة مساء الى غاية يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا .

و بالنسبة لولايات الشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية وبومرداس والبويرة فان فترة صلاحية النشرية تمتد من هذا الخميس على الساعة التاسعة ليلا الى منتصف نهار غد الجمعة و من يوم الجمعة على الساعة الثالثة صباحا الى غاية التاسعة ليلا بالنسبة لولايات تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكيكدة و شمال سطيف و ميلة و قسنطينة حسب ذات المصدر.

و بخصوص كميات الامطار المرتقبة فستتراوح ما بين 20 الى 40 ملم و قد تصل او تتجاوز 50 ملم .

وللمزيد من المعلومات تم وضع بطاقية يقظة تحت تصرف المواطنين يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني (WWW.METEO.DZ).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية