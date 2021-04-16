﻿ دراسة: تقنية علاجية جديدة لإزالة البروتين المسبب لمرض الزهايمر من الدماغ

توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة طوكيو اليابانية، إلى تقنية جديدة تقوم علي العلاج المناعي لمقاومة مرض الزهايمر، وذلك بعد التوصل إلي جزء صغير داخل الدماغ يتمكن من التخلص من كتل البروتين المسبب لمرض الزهايمر.

وأكدت الدراسة ان الجزيئات المكتشفة تنشط من خلال الضوء وعندما يحدث ذلك تتمكن من التخلص من كتل بروتين الاميلويد الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر.

وقام الباحثون بحقن الجزيء مباشرة في أدمغة الفئران الحية المصابة بمرض الزهايمر ثم استخدموا مسبارا متخصصا لتسليط الضوء على أدمغتهم لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة أسبوع واحد، حيث اظهر التحليل الكيمياي لنسيج دماغ الفئران أن العلاج نجح في خفض بروتين الاميلويد المسبب لمرض الزهايمر.

ويستهدف الباحثون التوصل إلى تقنية جديدة تستهدف بروتين الاميلويد لتعزيز ازالته من قبل الجهاز المناعي، حيث يعرف الجزيء الصغير الذي طوره فريق البحث بمحفز الاوكسجين الضوئي، والذي يعمل على علاج مرض الزهايمر.

وتعتمد التقنية العلاجية علي تحفيز هذا الجزيء باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، ليقوم بازالة الاميلويد بواسطة الخلايا المناعية للدماغ التي تزيل الخلايا التالفة و خارج الخلايا السليمة.