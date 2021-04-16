خطوات بسيطة تحمي هاتفك بعد وقوعه في الماء

كشفت إحدى الدراسات أن27% من المستخدمين تعرضت هواتفهم للتلف إما بالماء أو أي نوع آخر من السوائل، ويتبادر لدى العديد منهم غمر الهاتف بحبوب الأرز للمساعدة في إصلاح المشكلة، ولكن للأسف دون جدوى.

ومن المشاكل الأخرى التي يمكن حصولها هو ظهور صور ضبابية في حالة احتجاز الرطوبة في عدسة الكاميرا، أو عدم وجود صوت، وربما عدم القدرة على الشحن، ويمكن أن يسبب صدأ الأجزاء الداخلية.

وبينما يتم الإعلان عن الهواتف الجديدة على أنها "مقاومة للماء"، فإن هذا لا يعني أنها كذلك فعلا أو محصنة تماما من الماء، وتعني مقاومة الماء أن الجهاز يمكنه التعامل مع بعض حالات التعرض للماء قبل حدوث ضرر كبير.

ولإصلاح هاتف وقع في الماء يجب إتباع الإرشادات التالية:

1. أطفئ الجهاز على الفور ولا تضغط على أي زر.

2. إذا كان هاتفك مقاوما للماء وقمت بغمره في سائل غير الماء، توصي كل من آبل وسامسونغ بشطفه بماء نظيف راكد، ولكن ليس تحت ماء الصنبور الجاري، إذ قد يتسبب في تلفه.

3. امسح الهاتف حتى يجف باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش ناعمة.

4. هزّ الجهاز برفق لإزالة المياه من منافذ الشحن، ولكن تجنب الرجّ الشديد لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار السائل داخله.

5. أزل بطاقة الهاتف.

6. استخدم منفضة هواء مضغوطة لطرد المياه إذا كان لديك واحدة، وتجنب استخدام مجفف الشعر الساخن لأن الحرارة يمكن أن تدمر الأختام المطاطية وتتلف الشاشة.

7. جفف الهاتف (وخاصة المنافذ) أمام المروحة.

8. اترك الهاتف في علبة محكمة الإغلاق مليئة بعبوات هلام السيليكا (تلك الحزم الصغيرة التي تجدها داخل الأحذية والحقائب الجديدة) فهي تساعد على امتصاص الرطوبة.

9. لا تشحن الهاتف حتى تتأكد من أنه جاف، قد يؤدي شحن جهاز مع وجود سائل داخله أو في المنافذ إلى مزيد من الضرر.

وتقترح آبل الانتظار 5 ساعات على الأقل، بمجرد ظهور الهاتف جافا قبل شحنه أو حتى يختفي التنبيه.

وإذا لم تساعدك الخطوات المذكورة أعلاه، وما زلت عالقا مع جهاز يبدو منتهيا، فلا تحاول فتح الهاتف بنفسك، بل من الأفضل أن تأخذه إلى محترف.