﻿ ﻿أسعار النفط تقفز لقمة 4 أسابيع و خام برنت يبلغ 67.24 دولار

قفزت أسعار النفط هذا الجمعة لقمة 4 أسابيع حيث مضت على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو 7% مع تحسن آفاق الطلب على الخام.

وأرجع الخبراء سبب ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة إلى قمة 4 أسابيع، إلى البيانات القوية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وانتعاش الطلب العالمي، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبحلول الساعة 05سا51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا أمس الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا أمس الخميس.

وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية الصينية إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 % في العام الجاري مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميا.