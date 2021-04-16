﻿جمعية العلماء المسلمين تمنح 50 جهاز تنفس اصطناعي لوحدات مكافحة وباء كورونا بتيبازة

كشف مدير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بتيبازة،محمد بورحلة أن جمعية العلماء المسلمين منحت 50 جهاز تنفس اصطناعي لصالح الوحدات الإستشفائية التي تتكفل بمعالجة مرضى كوفيد-19 على مستوى مستشفيات الولاية.

و أوضح محمد بورحلة أنه تم استلام 50 طاقم تنفس اصطناعي طبي كامل تبرعت به الجمعية لصالح الوحدات المكلفة بمكافحة وباء كورونا و عددها خمسة مصالح بكل من تيبازة و القليعة و الناظور و سيدي غيلاس و الداموس.

و تعتبر عملية التضامن هذه،ثالث مبادرة تضامن خيرية من هذا النوع تقوم بها الجمعية عبر المصالح الإستشفائية لولاية تيبازة ،حسب المدير المحلي للقطاع الذي أثنى على المبادرة نظرا لأهمية تلك التجهيزات في عملية التكفل بالحالات المعقدة لكوفيد -19 .

و بخصوص الوضع الوبائي عبر ولاية تيبازة ،أكد بورحلة تسجيل وضع مستقر منذ أسابيع مبرزا أن وحدات مكافحة كورونا بولاية تيبازة لم تحصي أي مصاب على مستوى مصالح العلاج المكثف.

و أشار نفس المسؤول في نفس الوقت أن مديرية الصحة سجلت بعض التراخي و التهاون على أكثر من صعيد داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الاحترام الصارم لتدابير الوقاية على غرار التباعد و وضع القناع.

و فيما تعلق بمجريات عملية التلقيح،كشف بورحلة عن استفادة نحو 3000 مواطن من التلقيح،أبرزهم مستخدمي قطاع الصحة و كذا كبار السن من إجمالي 10 آلاف جرعة التي تمثل حصة الولاية في انتظار استلام جرعات أخرى.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية