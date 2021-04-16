﻿ الرابطة الأولى : النسر السطايفي يتفرد بالصدارة عقب فوز على شبيبة القبائل (1-0)

تفوق وفاق سطيف على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (1-0)، وكان اللقاء قد انتهى في الشوط الأول بنتيجية سلبية لكلا الفريقين بـصفر لمثله ، سهرة الخميس إلى الجمعة، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـــ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، من قبل اللاعب بكاكشي (د 59) لفائدة "الوفاق".

وعلى ضوء هذه النتيجة ينفرد الوفاق السطايفي مجددا بصدارة جدول الترتيب العام برصيد 39 نقطة ولقاء متأخر.

بالمقابل تجمدت "الشبيبة" عند الصف الخامس بمجموع 31 نقطة ولقاء متأخر كذلك.

وتتواصل تسوية رزنامة البطولة الوطنية بإجراء لقاءين هذا الجمعة بداية من الساعة 00ر16.