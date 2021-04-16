جيش الكيان الصهيوني ينتهك السيادة اللبنانية بحرا وجوا

يواصل جيش الكيان الصهيوني، انتهاكه للسيادة اللبنانية، ضاربا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن عرض الحائط، حسبما أفاد به الجيش اللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيانين منفصلين، أن زورقين حربيين تابعين لسلاح البحر الصهيوني، أقدما تباعاذ على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة أقصاها 203 مترا، مضيفة أن بعض عناصر الجيش الصهيوني قامت بإلقاء قنابل فوق البقعة البحرية المذكورة.

كما لفتت قيادة الجيش، إلى أنّ طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لسلاح الجو الصهيوني، انتهكتا الأجواء اللبنانية على مرحلتين، تخلّلهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني عموماذ، ورياق وبعلبك في البقاع.