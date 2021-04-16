الدراجون الجزائريون المتألقون دوليا لسنوات 2017 و 2018 و 2019 سيستلمون مكافآت مالية الاثنين المقبل

سيستلم الدراجون الجزائريون الذين تألقوا على المستوى الدولي خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019 منحهم المالية يوم الاثنين المقبل 19 أبريل، حسبما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الاتحادية الجزائرية للدراجات.

و أوضحت الهيئة الاتحادية في بيان لها ما يلي:" توجه اتحادية الدراجات الدعوة لكل المتوجين في المنافسات الدولية لسنوات 2017، 2018 و 2019، لحضور تسليم منحة الانجاز" و تضم قائمة الدراجين

الآتية أسماؤهم: عز الدين لعقاب، يسين حمزة، عبد الرحمن منصوري، محمد بوزيدي، أسامة شبلاوي، إسلام منصوري، لطفي تشامباز، الخصيب ساسان، اسماعيل للوشي، يسين شلال، يوسف بوخاري، الصديق بن قنيف، حمزة عماري، أيوب سهيري، حمزة منصوري، أيوب كرار، محمد مكور، محمد أمين نهاري، عبد القادر بلمختار، عبد الله بن يوسف، وائل نجيب عسال عقبي، أسامة بوشلاغم، علاء الدين شرحبيل و عبد الرؤوف بن قيوم.

لدى السيدات، فيتعلق الأمر بكل من عائشة تيهار، ليديا تفاحة قاسمي، راشا بلقاسم بن وانان، نور يسمين بوزنزن، لبنى زريفي ووسام بوزقزي.

و حتى المدربون فهم معنيون بالمنح وهم الشريف مرابط، عبد القادر شعبان، حميد شعبان و نسرين تواتي.

و سيجري حفل تسليم المنح يوم الاثنين المقبل (سا 00ر10) بمقر الاتحادية الجزائرية للدراجات.