﻿كورونا: 181 إصابة جديدة و 121 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

16/04/2021 - 16:29أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 121 مريضا للشفاء. المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية وسوم: كورونا, كوفيد 19 طالع ايضاً جمعية العلماء المسلمين تمنح 50 جهاز تنفس اصطناعي لوحدات مكافحة وباء كورونا بتيبازة البرفسور مهياوي للإذاعة:سجلنا تراجعا كبيرا في تطبيق التدابير الوقائية من كورونا كورونا : 167 إصابة جديدة و3 وفيات في الجزائر الوزارة الأولى : تكييف إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي وتمديده 15 يوما