﻿كورونا: 181 إصابة جديدة و 121 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

16/04/2021 - 16:29

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 121 مريضا للشفاء.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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