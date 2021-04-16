﻿كورونا: 181 إصابة جديدة و 121 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 121 مريضا للشفاء.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية