جراد يشارك ببرازافيل في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الكونغولي

شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الجمعة ببرازافيل، في مراسم أداء الرئيس الكونغولي دنيس ساسونغيسو لليمين الدستورية عقب تجديد انتخابه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد،اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، رفقة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس دنيس ساسونغيسو بعد تجديد انتخابه".

وبهذه المناسبة يضيف نفس المصدر "نقل الوزير الأول تهاني وتحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره دنيس ساسونغيسو وتمنياته له بالنجاح والتوفيق خلال عهدته الجديدة"، مؤكدا "حرصه على تمتين علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والعمل سويا لضمان الأمن والاستقرار في القارة".