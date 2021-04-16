موجات ضوئية تسحق الاجسام الصلبة كما لو أنها لم تكن

توصل علماء إلى موجات ضوئية خاصة يمكنها اختراق الاجسام الصلبة كما لو أنها لم تكن موجودة على الإطلاق.

و تمكن فريق بحثي من الجامعة التقنية في فيينا، وجامعة أوتريخت بهولندا، من حساب مجموعة محددة من الموجات الضوئية التي يمكن أن تخترق جسما ما .

وفي التجربة، تم استخدم طبقة من مسحوق أكسيد الزنك المعتم، ووجد الباحثون أن نوعا معينا من الموجات الضوئية تم تسجيلها بواسطة كاشف على الجانب الآخر من المسحوق بنفس النمط تماما، وإن كانت أضعف قليلا مما كانت عليه عندما تم إرسالها.

وعلاوة على ذلك، هناك عدد غير محدود من الناحية النظرية من موجات الضوء، وهذا يعني أنه على الرغم من صعوبة حسابها، إلا أنه يمكن العثور عليها.

ويمكن أن يكون هذا التطور الجديد مفيدا بشكل كبير لإجراءات التصوير في التطبيقات الطبية الحيوية،وفي الوقت الحالي، يمكن أن يساعد الاختراق العلماء الذين يرغبون في فحص الهياكل الأصغر، مثل الخلايا.

والأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح أدوات القياس سريعة وأرخص بما يكفي لفتح إمكانيات تطبيقات أكثر تعقيدا.