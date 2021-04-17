الإفراط في تناول الحلويات في رمضان يتسبب في الإصابة بالنوع الثاني من السكري

يحذر المختصون في الصحة من الإفراط في تناول السكريات ذات الامتصاص السريع مباشرة بعد الإفطارفي شهر رمضان نظرا لما تسببه من ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم مما يفضي في نهاية المطاف إلى الإصابة بداء السكري.

وفي هذا الإطار أكد المختص في الطب الداخلي البروفيسور مصطفى بن عامر في تصريحللقناة الإذاعية الأولى هذا السبت أن الإكثار من تناول السكريات بعد الإفطار يسبب الإصابة بالنوع الثاني من السكري ويتسبب في رفع نسبة الكولسترول في جسم الإنسان والسمنة المفرطة خاصة في منطقة البطن وهو ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.

من جهتهم اعترف بعض المواطنين عبر ميكرفون القناة الإذاعية الأولى بالإقبال الكبير على تناول الحلويات التقليدية رغم الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها السكريات الموجودة بها.

وينصح خبراء الصحة بالتقليل من شرب السوائل ذات النسبة العالية من السكر وتجنب الحلويات بقدر الامكان وشرب كميات كافية من الماء الى جانب ممارسة نشاطات بدنية .

المصدر:الإذاعة الجزائرية