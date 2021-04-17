تبون يترأس هذا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ،السيد عبد المجيد تبون، غدا الاحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان ": يترأس رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون الاحد 18 أبريل 2021 ، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم تشمل قطاعات الخارجية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة".

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