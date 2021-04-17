خنشلة : جثمان المجاهد محمد الطاهر بوشارب يوارى الثرى بمقبرة بلدية بغاي

ووري الثرى بعد ظهر اليوم السبت جثمان المجاهد محمد الطاهر بوشارب بمقبرة بلدية بغاي بولاية خنشلة وسط موكب جنائزي مهيب بحضور أفراد عائلته و أقاربه و السلطات المحلية المدنية و العسكرية و بعض رفقاء السلاح بالإضافة إلى مواطنين.

و في كلمة تأبينية ، ذكر مدير المجاهدين وذوي الحقوق لخنشلة، السعيد شريخي بخصال ومناقب وبطولات المجاهد والمصلح الاجتماعي محمد الطاهر بوشارب .

للإشارة، فقد رافق الراحل إلى مثواه الأخير جمع غفير من المجاهدين و رفقاء الكفاح المسلح إبان ثورة التحرير الوطنية قدموا من عديد ولايات الوطن.

قبل ذلك كان رفقاء المجاهد محمد الطاهر بوشارب الذين قدموا من داخل الولاية و من خارجها وعشرات المواطنين قد ألقوا النظرة الأخيرة على جثمانه صباح اليوم السبت بمقر الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين بخنشلة .

للتذكير، فقد توفي المجاهد عضو جيش التحرير الوطني محمد الطاهر بوشارب أمس الجمعة بمنزله العائلي بوسط مدينة خنشلة عن عمر ناهز 80 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش خلال السنتين الأخيرتين.

ويعد الفقيد من مواليد سنة 1941 ببلدية بغاي بولاية خنشلة حيث ترعرع في بيئة محافظة قبل أن يلتحق بالثورة التحريرية سنة 1957 وعمره لم يكن يتجاوز آنذاك الـــــ 16 سنة كما شارك بالشرق الجزائري في عشرات المعارك والكمائن ضد جيش الاحتلال الفرنسي قبل أن يعين مسؤولا بمديرية الإمداد بمدينة الكاف (تونس) إلى غاية الاستقلال و عودته إلى أرض الوطن.

بعد الثورة شغل الفقيد محمد الطاهر بوشارب منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بغاي إلى غاية سنة 1974 قبل أن يشغل منصب مسؤول التنظيم بالأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين بخنشلة إلى غاية سنة 2019 .

يذكر، أن الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة كان قد أشرف على تكريم المجاهد محمد الطاهر بوشارب بمنزله العائلي بمناسبة زيارته إلى ولاية خنشلة في 12 ديسمبر من سنة 2020.