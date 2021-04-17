المسرح الجهوي لوهران يفتح أبوابه لأطفال مناطق الظل

يفتح المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" أبوابه بين 22 أبريل الجاري و5 ماي المقبل للأطفال المتمدرسين القاطنين بمناطق الظل حسبما أستفيد اليوم السبت لدى ادارة هذه المؤسسة الثقافية.

وذكر نفس المصدر أن هذا البرنامج الثقافي لفائدة تلاميذ مناطق الظل تم تسطيره في إطار شهر التراث، بالشراكة مع مديريتي الثقافة والتربية، بهدف اعطاء فرصة لهؤلاء الأطفال لاكتشاف المسرح الجهوي لوهران وتاريخه وكواليسه، اضافة الى مختلف مهن الفن الرابع.

وقد برمجت ادارة المسرح جولة بيداغوجية في مختلف أركان المسرح، حيث سيتسنى للأطفال الدخول الى الكواليس والحديث مع التقنيين، كما سيستمتعون بعرض للدمى أو المهرجين.

وينتظر استقبال كل يوم لمدة عشرة أيام بين 130 و150 طفل، حيث تمت برمجة عرضين للدمى هما "بينوكيو" و"سندباد"، اضافة الى عرض للبهلوانات.

وقامت ادارة المسرح بتجنيد الطاقم التقني والفني لمرافقة الأطفال والاجابة على أسئلتهم، كما برمجت حصة لأخذ الصور التذكارية مع الفنانين حتى تبقى هذه الزيارة "راسخة في ذاكرة الأطفال".