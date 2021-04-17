ريادة الرابطة الثانية بـــ"ثلاث رؤوس" عقب إجراء مباريات الجولة الــ12

انفرد كل من اتحاد عنابة أمل الأربعاء و جمعية وهران بصدارة جدول الترتيب في مجموعات الشرق، الوسط و الغرب على التوالي، اليوم السبت، عقب إجراء مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

ففي مجموعة الشرق، انفرد اتحاد عنابة بمركز القيادة إثر تفوقه على مولودية باتنة (1-0)، مستغلا تعثر شريكيه السابقين في الصدارة: اتحاد الشاوية الذي تعادل بملعب شباب اولاد جلال (2-2)، في حين سقط هلال شلغوم العيد بميدان نجم التلاغمة (0-2).

وبهذا يحتل اتحاد عنابة الطليعة بواقع 25 نقطة، متبوعا بالشاوية (23 ن) و "الهلال" ثالثا (22 ن)، أما في مؤخرة الركب يتذيل مولودية باتنة سلم الترتيب (8 ن).

وفي مجموعة الوسط، فضّ أمل الأربعاء الصدارة المشتركة بفضل فوزه أمام ضيفه اتحاد الحراش بهدفين دون رد (2-0)، وتجسد ذلك بثنائية المتألق أوكيل، لتنفرد "الزرقا" بكرسي الطليعة برصيد 24 نقطة.

ففي بجاية انتهى داربي "الصومام" رقم 37 لفائدة شبيبة بجاية على حساب مولودية بجاية (1-0)، وهو ما سمح للشبيبة اللحاق بجاره "الموب" في مركز الوصافة بمجموع 21 نقطة لكلا الفريقين.

بالمقابل تعثر وداد بوفاريك بميدانه ضد نجم بن عكنون بنتيجة التعادل (2-2)، ليتموقع "الوداد" عند الصف الرابع (20 ن)، متبوعا بـ "النجم" برصيد 18 نقطة.

وبملعب "محمد بن حداد" تمكن رائد القبة من الاستفاقة أخيرا وتحقيق فوز صعب على وفاق المسيلة (1-0)، بفضل رأسية المدافع بومعيزة رغم مواصلة اللعب بعشرة لاعبين إثر طرد هريدة بالبطاقة الحمراء أثناء الشوط الثاني.

وبهذا يضع أشبال المدرب الجديد الهادي خزار، حدا لسلسلة ست جولات دون انتصار ويصعد "الرائد" للمرتبة السابعة (15 ن)، في حين يحتل أبناء "الحضنة" الصف العاشر (12 ن).

في مجموعة الغرب، افتك فريق جمعية وهران كرسي الطليعة (27 ن) بفضل فوزه الثمني خارج الديار على شباب واد أرهيو (2-0)، مستفيدا من تعثر شريكه السابق في الصدارة، مستقبل واد سلي بملعب أولمبي أرزيو (2-2)، الذي أصبح وصيفا (25 ن).

أما المركز الثالث أضحى من نصيب شباب تموشنت العائد بفوز مهم من معقل مولودية سعيدة (1-0).