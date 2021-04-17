سوزان شولت :نسعى لوقف أي دعم للمغرب قد يعزز إحتلاله للصحراء الغربية

أكدت رئيسة مؤسسة منتدى الدفاع الأمريكية، السيدة سوزان شولت، اليوم السبت، أن حل النزاع في الصحراء الغربية لن يتم إلا من خلال جلاء الاحتلال المغربي من الاقاليم الصحراوية المحتلة، لافتة الى أن المنتدى الامريكي يسعى من خلال حملة تضامنية للضغط على الادارة الامريكية الجديدة لمنع وصول أي دعم للمغرب قد يعزز احتلاله للصحراء الغربية.

ولفتت السيدة شولتر، في حوار أجرته معها هيئة تحرير موقع "الصحراء الغربية 24" اليوم السبت، أن المنتدى الامريكي يسعى في الوقت الحالي "لإطلاق حملة جديدة لإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، تشارك فيها مجموعة جد منوعة من المواطنين الأمريكيين الراغبين في رؤية تحرير الصحراء الغربية".

وأبرزت المناضلة الامريكية أنه عقب إعلان الرئيس السباق دونالد ترامب حول السيادة المزعومة لمغرب على الصحراء الغربية "إنصب تركيزنا على محاولة إقناع ادارة جو بايدن، بإلغاء هذا الإجراء غير القانوني".

وأضافت في هذا الشأن ، ان المنتدى يسعى في المرحلة الحالية "لممارسة المزيد من الضغوط على الإدارة الامريكية الجديدة، لضمان في البداية ايقاف اي شكل من الدعم للمملكة المغربية، من شأنه ان يستخدم في تعزيز احتلاله للاراضي الصحراوية، خاصة فيما يتعلق بالمبيعات العسكرية".

واسترسلت تقول أن "الخطوة التالية التي نعمل جاهدين عليها هي مطالبة إدارة بايدن، بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وهو الأمر التي لم تخف السيدة ولتر أنه "صعبا للغاية لكن سنسعى من أجل تحقيقه".

ولفتت المدافعة عن حقوق الانسان، "الى أهمية ممارسة المنتظم الدولي المزيد من الضغوط، للوصول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" وهنا ذكرت بأن "المجتمع المدني يطالب منذ مدة لجنة الصليب الأحمر الدولية بأن تصل إلى المواطنين المعرضين للخطر في الاراضي الصحراوية المحتلة".

وشددت المناضلة، على "ضرورة ان تلغي إدارة جو بايدن قرار ترامب غير الشرعي الإعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية"، معتبرة أن "حل النزاع يكمن في جلاء الاحتلال المغربي وإعتراف الولايات المتحدة بالجمهورية الصحراوية".

وأرجعت السيدة شولت، تأخر الإدارة الأمريكية الجديدة في إتخاذ العديد من المواقف بشان النزع في الصحراء الغربية وغيرها من القضايا إلى "التغييرات الكبيرة والخطيرة التي أجرتها الإدارة السابقة، والتي سببت الكثير من المشاكل،وتحتاج وقتا لمعالجتها".

وخلال تطرقها الى القوى الغربية التي تساهم في عرقلة مسار التسوية الاممية في الصحراء الغربية لا سيما دولة فرنسا قالت السيد شولتر ، "لقد آمنت دائما أن قضية النزاع في الصحراء الغربية، تبقى مسألة احتلال غير شرعي...غير أني أؤمن على الدوام ان الأمم المتحدة التي كانت أداة للمعتدي(المغرب) لا مجال للاعتماد عليها في الحل".

وإختتمت رئيسة المؤسسة الامرؤيكية تقول : "لقد كنت أدافع منذ فترة طويلة، والآن بات العديدون يتفقون معي ولذلك نحن نقوم الآن بإطلاق حملة جديدة لإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.

تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة منتدى الدفاع هي مؤسسة أمريكية غير ربحية مكرسة لتعزيز الدفاع الوطني الأمريكي وتعزيز الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج، وتشتهر برعايتها لمنتديات الدفاع والسياسة الخارجية في الكونغرس، التي تعقد بانتظام في مبنى الكابيتول هيل لصالح موظفي الكونغرس، وبعملها في الخارج من أجل تعزيز الحرية وحقوق الإنسان وكرامة الشعوب.