الجيش الصحراوي ينفذ أربعة هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم السبت، أربعة هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة على طول الجدار الرملي الفاصل بين الاراصي الصحراوية (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 157 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أن يوم السبت شهد قصفا لوحدات الجيش الصحراوي استهدف تخندقات قوات الاحتلال لمغربي بمنطقة أم الدكن قطاع البكاري، وأعظيم أم أجلود قطاع أوسرد الى جانب قصف مركز على منطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس مرتين متتاليتين.

وحسب ذات البيان فقد شهدت منطقة روس فدرة التمات الغربية قطاع حوزة ، قصفا عنيفا استهدف الجنود المغاربة.

وتتواصل هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2021، مستهدفة تخندقات القوات المغربية التي تكبدت -حسب البيان- "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الفاصل (الذل والعار).