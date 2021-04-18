خبراء للإذاعة : عمليات نهب ممنهجة يمارسها المغرب لثروات الصحراء الغربية

أكد المحلل السياسي علي ميجادلي ان المغرب يمارس عمليات نهب ممنهجة لثروات الصحراء الغربية وأن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير تلك المصرح بها حول الوضع في المنطقة.

وأوضح المحلل السياسي في برنامج تقارير لاذاعة الجزائر الدولية ان منطقة بوكرع التي تبعد ب 100كم عن مدينة العيون تنتج من 3 الى 4 مليون طن من الفوسفات وان الصحراء الغربية تختزن في باطنها 10 ملايير طن من هذه المادة وهو ما يمثل 30بالمئة من احتياطي العالم.

و تشير الأرقام الى ان حجم الفوسفات المنهوب تحت غطاء المغرب تقدرب 1.1مليون طن بقيمة تبلغ 170مليون دولار.

كما أبرز ميجادلي أن المغرب يستغل الثروة السمكية بطريقة غير عقلانية ، فالارقام في هذا الخصوص تفيد بأن عائدات عمليات الاستغلال غير الشرعي للثروة السمكية في اقليم الصحراء الغربية تقدر ب ملياري دولار سنويا من مليوني طن منهوبة .

من جانب يرى محسن عبد الودود رئيس منظمة حماية الثروات الصحراوية أن المغرب يمارس عمليات واسعة لنهب الثروات في اقليم محتل يخضع للقانون الدولي ومصنف ضمن أجنده الامم المتحدة لتصفية الاستعمار قائلا إن " سلاحنا هو عدالة القضية وانحياز القانون الدولي لصالحنا "مذكرا بالحملة الدولية التي اطلقتها المنظمة لوقف عمليات النهب المتواصلة في اقليم الصحراء الغربية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية