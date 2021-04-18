كأس الرابطة : تغييرات على مواقيت المباريات

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم تغييرات على مواقيت مباريات الدور التمهيدي لكأس الرابطة المقررة ليوم الثلاثاء، حسبما اوردته الهيئة الكروية الاحد على موقعها الرسمي.

وقدمت الرابطة كل من مباريات أولمبي المدية-جمعية الشلف، نصر حسين داي-جمعية عين مليلة ونجم مقرة -شباب قسنطينة، الى الساعة 30ر15 بدلا من الرابعة مساء.

واضطرت الهيئة الى برمجة المباريات في هذا التوقيت بسبب غياب الإنارة عن الملاعب التي ستحتضن لقاءات الدور التمهيدي.

ومعلوم أن هذا الدور انطلق سهرة الجمعة بإجراء مباراة أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران، والتي عرفت تأهل المولودية بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء اللقاء في وقتيه الرسمي والاضافي بالتعادل السلبي (0-0).

برنامج الدور التمهيدي:

الثلاثاء 20 أفريل:

المدية (ملعب إمام الياس) : أولمبي المدية - أولمبي الشلف (30ر15)

الجزائر (20 أوت 55) : نصر حسين داي - جمعية عين مليلة (30ر15)

مقرة : نجم مقرة - شباب قسنطينة (30ر15)

مباراة لعبت (الجمعة 16 أفريل):

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 0 - 0 (تأهل مولودية وهران 3-2 بركلات الترجيح)

الدور ثمن النهائي:

الجمعة 30 افريل :

غليزان : سريع غليزان - مولودية وهران

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو

المتأهل بين أولمبي المدية - أولمبي الشلف / اتحاد بلعباس

بشار: شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة

السبت 8 ماي :

سطيف : وفاق سطيف - وداد تلمسان

تيزي وزو : شبيبة القبائل / المتأهل بين نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الجزائر (20 أوت 55) : شباب بلوزداد / المتأهل بين نجم مقرة - شباب قسنطينة