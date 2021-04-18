كأس الكنفدرالية: وفاق سطيف وشبيبة القبائل من أجل تعزيز خظوظهما في التأهل

يتنقل فريق وفاق سطيف، مساء هذا الأحد، على متن رحلة خاصة إلى جنوب أفريقيا تحسبا لمواجهة فريق أورلاندو بيريتس، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة وقبل الاخيرة لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويعول الوفاق، المنتشى بالفوز على إنييمبا النيجيري بثلاثة أهداف للاشيء في الجولة السابقة، كثيرا على نقاط المباراة لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل خصوصا بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط.

من جهته يطير فريق شبيبة القبائل غدا إلى الكاميرون لملاقاة قطن سبور المحلي، يوم الأربعاء، ضمن الجولة ذاتها.

و تسعى الشبيبة للعودة بنتيجة إيجابية لضمان التأهل للدور المقبل خصوصا أنه يتواجد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الكاميروني المتصدر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية