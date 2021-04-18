بولخراص : الشروع قريبا في مرحلة نشر استراتيجية "سونلغاز 2035"

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص هذا الأحد بولاية ورقلة عن الشروع "في القريب" في مرحلة نشر استراتيجية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز 2035".

وأوضح بولخراص خلال لقاء جهوي حول استراتيجية مجمع سونلغاز إلى آفاق 2035, أن هذا "المشروع المتضمن تحقيق هذه الاستراتيجية يوجد قيد الاستكمال, و مرحلة نشره سيشرع فيها في آجال قريبة".

وأشار في ذات السياق أن "إعداد الاستراتجية أمر جيد, و لكن ينبغي أيضا ضمان نشرها, وهو التحدي الكبير الذي ينتظرنا".

وذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن هذا اللقاء الجهوي لإطارات المؤسسة لناحية الجنوب الشرقي للوطن يشكل مرحلة جديدة و يأتي بعد المراحل التي سبقت بكل من مستغانم (غرب البلاد) والجزائر (وسط) وسطيف (شرق).

ويهدف هذا اللقاء الجهوي, وهو الرابع من نوعه الذي احتضنت أشغاله جامعة قاصدي مرباح بورقلة, إلى مواصلة شرح وتقديم هذه الاستراتيجية الجديدة التي ستسمح للمؤسسة بأن تكون لها بوصلة ونظرة على المدى البعيد, كما أضاف شاهر بولخراص.

وكان هذا الحدث الجهوي الذي جمع إطارات من ولايات جنوب شرق البلاد, بحضور سلطات ولاية ورقلة, فرصة لعرض الخطوط الكبرى لهذا المشروع.

وفي هذا السياق أبرز المحاضر عبد الوهاب بوخروبة, مستشار الرئيس المدير العام لسونلغاز, في مداخلته الموسومة " النظرة الاستراتيجية لسونلغاز إلى آفاق 2035 " أهمية العوامل الأربعة الرئيسية لإنجاح نشر الاستراتيجية.

ويتعلق الأمر بالانخراط الكامل لمجموع المسؤولين و الاختيار الصائب للفرق التي ستتكفل بنشر هذه الاستراتيجية و الاتصال و تسيير التغيير و المتابعة اليومية للنشر, كما شرح ذات المسؤول.

كما استعرض بوخروبة, الرهانات الاستراتيجية التي تتمحور حول تحسين نجاعة المؤسسة وإعادة تنظيم وأيضا تجديد هيكلتها, فضلا عن التحول الرقمي الذي سيتم استكماله نهاية 2026 .

وأشرف بولخراص على وضع حيز الخدمة شبكة الكهرباء لمصنع الألواح الشمسية يقع بمنطقة التجهيزات العمومية ببلدية ورقلة .

وتندرج هذه العملية التي تطلبت أكثر من 3ر1 مليون دج ضمن برنامج مرافقة المستثمرين والصناعيين وتزويدهم بالطاقة, حسب الشروحات المقدمة .

كما أشرف على وضع حيز التشغيل محول كهربائي 220/60 كيلو فولط بعين البيضاء (شرق ورقلة) الذي سيسمح بالقضاء على التذبذب في التموين بالكهرباء .

ويواصل الرئيس المدير العام لسونلغاز زيارته إلى ولاية ورقلة بتفقد منشآت طاقوية.