الرئيس تبون يوافق على تكريس يوم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية

وافق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد خلال ترأسه لاجتماع دوري لمجلس الوزراء، على تكريس يوم 27 ماي (تاريخ اعدام الشهيد محمد بوراس) يوما وطنيا للكشافة الإسلامية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه في ختام جلسة هذا الاجتماع، "وافق السيد رئيس الجمهورية على تكريس يوم 27 ماي تاريخ إعدام الشهيد محمد بوراسي يوما وطنيا للكشافة الإسلاميةي تخليدا للملاحم ومحافظة على الذاكرة الوطنية وتعزيزا للتضامن الوطني وتعبيرا على إرادة الدولة في تطوير

الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة ".

ويعد الشهيد محمد بوراس مؤسس الكشافة الجزائرية. و هو من مواليد 26 فبراير 1908 بمدينة مليانة وتوفي يوم 27 مايو 1941 رميا بالرصاص بحسين داي (الجزائر العاصمة) من طرف الاستعمار الفرنسي.