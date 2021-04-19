الاذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول الاستعدادات للتشريعيات القادمة هذا الخميس

19/04/2021 - 10:15

تنظم الاذاعة الجزائرية بكل قنواتها الوطنية و الموضوعاتية و الجهوية هذا الخميس يوما مفتوحا حول استعدادات المجتمع و الهيئات الرسمية و الطبقة السياسية للإنتخابات التشريعية للثاني عشر جوان 2021

اليوم المفتوح يتضمن بلاطوهات نقاش و استطلاعات و فقرات إذاعية متنوعة تحاول ملامسة مدى تفاعل المجتمع و فعالياته مع هذا الاستحقاق الوطني الهام ومستوى جاهزية الفاعلين السياسيين من أحزاب سياسية و قوائم حرة لدخول هذا المعترك الانتخابي ومكانة الشباب و المرأة و الكفاءات العلمية في قوائم الترشيحات ، كما سيفتح نوافذ أمام الخبراء السياسيين و الاقتصاديين و المواطنين لإبداء أرائهم حول ما هو منتظر ومأمول من البرلمان القادم من أعمال ومبادرات من شأنها إعطاء مصداقية أكبر للغرفة السفلى للبرلمان ، و تغيير الصورة النمطية المعهودة عن المؤسسة.

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الجزائر, سياسة

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