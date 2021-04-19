كأس الكنفدرالية: شبيبة القبائل تطير إلى الكاميرون لمواجهة قطن سبور

تنقلت بعثة فريق شبيبة القبائل، هذا الإثنين، إلى الكاميرون في رحلة خاصة تحسبا لمواجهة نادي قطن سبور المحلي، يوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة وقبل الاخيرة لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتسعى الشبيبة للعودة بنتيجة إيجابية لضمان التأهل للدور المقبل خصوصا أنه يتواجد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الكاميروني المتصدر.

وقال كريم قاصد، المدرب المساعد لشبيبة القبائل، في تصريح للقناة الأولى، أن تشكيلة الفريق على أتم الأستعداد للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في التأهل للربع النهائي.

وأشار إلى إكتمال تعداد الفريق عدا اللاعب رايح الذي سيغيب عن المباراة بداعي العقوبة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية