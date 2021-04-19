بن زيان يعلن عن اطلاق القطب الجزائري للهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان هذا الاثنين عن اطلاق القطب الجزائري للهيدروجين مبرزا سعي الجزائر لولوج ثروة الهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي.

وأبرز عبد الباقي بن زيان خلال افتتاحه لورشة الأعمال حول تطوير شعبة الهيدروجين وطاقاتها المتجددة استعداد قطاعه من خلال وضع آليات شراكة حقيقية بين هياكل وزارتي التعليم العالي والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للمضي قدما نحو انجاح هذا الهيكل الطاقوي الجديد.

من جهته اعتبر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور أن "هذا المشروع هام لتطوير الهيدروجين الأخضر بالجزائر في اطار التنمية المستدامة للخروج من نطاق الاعتماد على الطاقات الاحفورية".

كما أشار شيتور إلى الامكانات المتاحة لانتاج الهيدروجين الأخضر، و"عدد الباحثين في هذا المجال الذي يقدر تقريبا بـ 100 باحث".