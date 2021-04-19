كورونا: 163 إصابة جديدة, 117 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

19/04/2021 - 15:58

سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 117 مريضا للشفاء,  حسب ما أعلنت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في  بيان  لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.805 حالة من بينها 163  إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83514  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3160 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و20 ولاية سجلت أقل من 9  حالات, فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى  جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء".

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