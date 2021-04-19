طاقة: عرقاب يستقبل الرئيس المدير العام لمجمع توتال

استقبل وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب هذا الاثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع توتال, باتريك بوياني الذي تطرق معه الى آفاق التعاون بين مجمع توتال و سوناطراك في المشاريع الهيكلية بالجزائر.

و حسب بيان للوزارة فقد استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة العلاقات بين المجمعين توتال و سوناطراك لاسيما في مجال الغاز و كذا آفاق التعاون بينهما في المشاريع الهيكلية بالجزائر.

كما تناول الطرفان " المشاريع المستقبلية التي يجب انجازها في مجال الغاز الطبيعي المميع و الطاقات المتجددة و تخزين الطاقة و البتروكمياء لاسيما مشروع البوليبروبيلان الذي يسجل تقدما معتبرا" يضيف البيان.

في هذا الشأن, أكد الجانبان ارادتهما في العمل على تعزيز الشراكة بين المجمعين سوناطراك و توتال, حسب البيان.