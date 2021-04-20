بوغازي:"تشجيع الإستثمار السياحي ورقمنة القطاع لتحقيق الإقلاع الإقتصادي والتنموي"

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، اليوم الإثنين من الشلف على أن تشجيع الإستثمار السياحي ورقمنة القطاع يدخل في إطار جهود الدولة لتحقيق إقلاع إقتصادي وتنموي حقيقي.

وصرح المسؤول الأول عن قطاع السياحة بالجزائر للصحافة المحلية على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الشلف، أن "تشجيع الإستثمار السياحي وتحسين تسيير القطاع من خلال الرقمنة إنما يدخل في جهود الدولة لتحقيق إقلاع إقتصادي وتنموي مما ينعكس إيجابا على الجانب الإجتماعي للمواطن".

واسترسل بوغازي قائلا: " الجزائر تملك مقومات النهوض والإقلاع النموي والإقتصادي لتشجيع الإستثمار وتسهيل الإجراءات على كل المستويات والرقمنة يندرج في إطار التسيير الحسن والشفافية وهي نظرة شاملة لإعادة بعث الوطن تنمويا وإقتصاديا بما ينعكس إيجابا على الجانب الإجتماعي للساكنة".

وأضاف أن "الجزائر الجديدة تبنى بسواعد أبنائها من خلال الإستثمار الجاد في كل القطاعات ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، خاصة أن الجزائر لديها من المدارس العليا والجامعات والكفاءات داخل وخارج الوطن".

كما لفت الوزير إلى ضرورة تثمين المؤهلات السياحية التي تحوز عليها الجزائر من خلال الترويج لمختلف المناطق والخدمات وتكوين اليد العاملة المؤهلة مشددا في ذات الوقت على نوعية الخدمات التي يجب أن تراعي المقاييس الدولية بما يسمح باستقطاب السياح داخليا وخارجيا.

وعرج بوغازي في معرض تصريحه على مناطق التوسع السياحي التي انطلقت الأشغال ببعض منها، بينما واجهت مناطق أخرى عراقيل ومشاكل قانونية سيتم إيجاد أرضية لتذليلها، كما قال.

ودشن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بالمناسبة مرفقين سياحيين من شأنهما رفع طاقة الإيواء وتحسين خدمات الإطعام بالولاية، حيث يتعلق الأمر بفندق "الهادف" من فئة أربع نجوم بقدرة استيعاب تصل ل 96 سرير وكذا مطعم "أكوا نمبر وان" المتخصص في خدمات الإطعام بمختلف أنواعها.

وبفندق "الميرادور" وسط مدينة الشلف، وقف بوغازي على مدى إحترام إجراءات البروتوكول الصحي الوقائي من فيروس كورونا، ثم إلتقى عددا من المتعاملين الإقتصاديين واستمع لإنشغالاتهم التي وعدهم بأخذها بعين الإعتبار ودراستها وتذليل جميع الصعوبات وتسهيل أمامهم إجراءات الإستثمار.

وفي آخر محطة توجه الوزير إلى دائرة بني حواء حيث عاين مشروع إنجاز فندق "تيغزا" على الشاطئ وكذا تابع عرضا حول مشروع "الشاطئ الذكي" الذي قدمه ثلاث شباب من أبناء الولاية وهي المبادرة التي لقيت استحسانه خاصة أن المشروع يعمل أساسا على استغلال التكنولوجيا والمعرفة في تحسين الخدمات السياحية المقدمة.