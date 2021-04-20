مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

أعلن التلفزيون الرسمي في تشاد، هذا الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع، مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذلك غداة إعلان إعادة انتخابه في منصب رئيسا للبلاد لولاية سادسة وحصوله على 79 في المائة من الأصوات، وسط تصاعد وتيرة العنف في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقال الناطق باسم الجيش في البلاد، عزم برماندوا أغونا "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة". وأضاف "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 أفريل 2021".