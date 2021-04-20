تشاد : تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس ديبي لادارة شؤون البلاد

أعلن الجيش التشادي عن تشكيل مجلس عسكري يترأسه إبن الرئيس الراحل, الجنرال محمد ادريس ديبي اتنو, لحظات عقب الاعلان عن مقتل الرئيس ادريس ديبي في اشتباكات مسلحة في العاصمة انجامينا.

وقال الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة", مضيفا: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

وأضاف المتحدث ان مجلسا عسكريا سوف يحكم البلاد لمدة 18 شهرا.

كما أعلن الجيش التشادي, عن حل البرلمان وإقالة الحكومة الى جانب اعلان الحداد وإغلاق الحدود البرية للبلاد.

وكان التليفزيون التشادي قد اعلن منذ قليل في خبر عاجل له مقتل الرئيس إدريس ديبى, إثر إصابته على جبهة القتال, حيث نقلت وسائل إعلام محلية, قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبى متأثرا بإصابته خلال إشتباكات".

وفي وقت سابق, أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد أن إدريس ديبي, فاز بولاية سادسة بعدما حصل على 79.3 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 11 أبريل والتي قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجا على جهوده لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية في نسختها بالفرنسية, اليوم الثلاثاء, أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 بالمائة أي ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتا.