منافسة السوبر الاوروبي: رئيس الفيفا يهدد الأندية المنشقة بتحمل عواقب قراراتها

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، هذا الثلاثاء، بأنه يتعين على الأندية المنشقة الداعية إلى اطلاق مسابقة الدوري السوبر الاوروبي "تحمل عواقب قرارتها" جراء هذا الانفصال، مشيرا إلى أن الفيفا "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وقال إنفانتينو إن " الاتحاد الدولي للعبة لا يمكن إلا أن يعارض بشدة إنشاء الدوري السوبر، إنه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من ويفا ومن الفيفا".

وتابع أنه "من واجب الفيفا حماية نموذج الرياضة الاوروبية، وبالتالي إذا قررت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعين عليها تحمل عواقب خياراتها .

إما أن تكون في داخل المنظومة أو خارجها".

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف رابطة أبطال أوروبا.

وكان الإتحاد الأوروبي قد هدد باستبعاد هذه الأندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها رابطة أبطال أوروبا، بيد أن رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر بأن هذا الأمر "مستحيل".