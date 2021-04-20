مقراني للإذاعة:حجز 65 طنا من المواد الغذائية مخزنة بطريقة غير شرعية ونرتقب انخفاض الأسعار قريبا

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني تسجيل اكثر من 6 آلاف تدخل لرقابة الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان نجم عنها تسجيل ما يزيد عن 300 مخالفة وحجز أكثر من 65 طن من مختلف المواد الغذائية مخزنة بطريقة غير شرعية بهدف المضاربة.

وأبرز أحمد مقراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه تم تحرير 313 محضرا رسميا وتسجيل مبالغ عدم فوترة لأكثر من 8 مليون دينار وحجز سلع مختلفة لأكثر من 3.6 مليون دينار جزائري.

وبخصوص المنتوجات الغذائية والفلاحية أكد المتحدث ذاته أنه تم تسجيل وفرة في المنتوج إلا انه تم ملاحظة ارتفاع في أسعار بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا مشيرا إلى شروع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم منذ 3 أيام في ضخ كميات كبيرة منها لضبط السوق و"لذلك نترقب انخفاض هذه الاسعار بشكل محسوس خلال الايام القليلة لقادمة".

وجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد وضعت نظاما رقميا لتتبع وضعية السوق بشكل يومي عن بعد مما سمح بتسهيل عملية المراقبة .

انخفاض تبذير مادة الخبز خلال الأسبوع الأول من رمضان مقارنة بالسنوات الماضية

وفي ما تعلق بمادة الخبز أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخبازين عمر عامر أن نسبة تبذير هذه المادة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان عرفت انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجع سبب انخفاض تبذير الخبز إلى أزمة وباء كورونا التي أدت إلى تضرر القدرة الشرائية لدى المواطن وجعله يتفادى التبذير ويقتصد استهلاك هذه المادة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية