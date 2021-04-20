نفط : سعر برنت يرتفع مدفوعا بتراجع الدولار

عرفت اسعار النفط هذا الثلاثاء تحسنا لتسجل أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن شهر بدعم من هبوط مؤشر الدولار وتوقعات بتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وكذا بتحسن عملية التلقيح ضد كوفيد -19 في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الاجلة لخام برنت تسليم جوان بسوق لندن الدولية بنسبة 89ر0 بالمائة لتستقر عند 65ر67 دولار للبرميل, بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة الصباحية (97ر67 دولار).

وبدورها ارتفعت اسعار العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ماي بنسبة 98ر0 بالمائة لتقدر 00ر64 دولار للبرميل.

وعرفت اسعار الخامين بعد تعديهما عتبة 68 دولار و 64 دولار مستويات لم تسجلها منذ 18 مارس المنصرم.

ويرجع المحللون تحسن اسعار النفط الثلاثاء اساسا الى ضف مؤشر الورقة الخضراء, التي تراجعت قيمتها الى ادنى مستوى امام العملات الاساسية الاخرى, مستوى لم تعرفه منذ بداية شهر مارس الماضي.